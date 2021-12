Covid, passeggero senza mascherina: si ferma a Napoli la linea 1 della Metro (Di giovedì 9 dicembre 2021) La linea 1 della Metropolitana di Napoli si è bloccato alle 12,15, in entrambe le direzioni. Secondo quanto ha comunicato Anm attraverso gli altoparlanti ai passeggeri in attesa, “è in corso un intervento delle forze dell’ordine nella stazione di Salvator Rosa”. Secondo alcune testimonianze, nella stazione la situazione sarebbe degenerata in seguito al controllo di un passeggero che non indossava la mascherina protettiva e non voleva indossarla perché no vax. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 9 dicembre 2021) Lapolitana disi è bloccato alle 12,15, in entrambe le direzioni. Secondo quanto ha comunicato Anm attraverso gli altoparlanti ai passeggeri in attesa, “è in corso un intervento delle forze dell’ordine nella stazione di Salvator Rosa”. Secondo alcune testimonianze, nella stazione la situazione sarebbe degenerata in seguito al controllo di unche non indossava laprotettiva e non voleva indossarla perché no vax. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

