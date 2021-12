Covid oggi Toscana | 659 contagi | bollettino 9 dicembre

Advertising

AzzolinaLucia : Oggi facciamo i conti con i tagli che negli anni hanno colpito sanità e scuola. E le difficoltà che si stanno verif… - DavidPuente : Da Imola Oggi a Nunzia Schilirò, ecco chi ha condiviso la falsa campagna vaccinale anti Covid della Nuova Zelanda - SkyTG24 : #Covid, ultime news. Bollettino: 17.959 casi e 86 morti, tasso di positività 3,2%. LIVE - CarloLucchesi3 : nel 2019 era in perdita di 50 mln di euro e oggi senza il covid sarebbe già fallita. Scegliete un po voi di chi è meglio fidarsi. #nobooster - frafratwit : RT @Adnkronos: #Covid oggi Italia, il report Gimbe: aumentano contagi, ricoveri e morti. -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi

Fanpage.it

...l'epidemiain Italia qualora l'Rt continui ad aumentare. I dati che vedono un incremento di contagi, ha precisato, 'vanno letti correttamente: un anno fa avevamo 30.000 ricoverati6.000, ...La notizia è stata diffusanel corso della conferenza stampa di AstraZeneca , tenutasi a ...in un periodo storico come quello attuale in cui si punta a limitare il rischio di infezione da- ...Il 16 dicembre al via la vaccinazione ANTI COVID 19 ai bambini sotto gli 11 anni. Domande e risposte della comunità scientifica ai dubbi dei genitori.La previsione: "Diverse regioni cambieranno colore" Nel consueto report settimanale, la fondazione Gimbe ha registrato numeri in aumento riguardo al Covid: "Diverse regioni cambieranno colore".