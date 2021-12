Covid oggi Puglia, 229 contagi: bollettino 9 dicembre (Di giovedì 9 dicembre 2021) Sono 229 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 9 dicembre 2021, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Si registra un morto. I nuovi casi sono stati individuati su 16.663 test giornalieri. Spiccano gli 87 contagi in provincia di Bari e i 75 in provincia di Foggia. Sono 30 quelli in provincia di Lecce e 21 in provincia di Brindisi. Le persone attualmente positive sono 4.886. I pazienti Covid ricoverati in ospedale in area non critica sono 136. In terapia intensiva, invece, 18 malati. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 9 dicembre 2021) Sono 229 ida coronavirus in, 92021, secondo numeri e datideldella regione. Si registra un morto. I nuovi casi sono stati individuati su 16.663 test giornalieri. Spiccano gli 87in provincia di Bari e i 75 in provincia di Fa. Sono 30 quelli in provincia di Lecce e 21 in provincia di Brindisi. Le persone attualmente positive sono 4.886. I pazientiricoverati in ospedale in area non critica sono 136. In terapia intensiva, invece, 18 malati. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi Covid, Costa: "Non chiuderà più niente nel Paese" ...della possibile introduzione di ulteriori misure di contenimento per frenare l'epidemia di Covid ... "vanno letti correttamente: un anno fa avevamo 30.000 ricoverati oggi 6.000, avevamo 3.300 in terapia ...

La variante sudafricana corre ma è molto meno grave della Delta Ed oggi c'è di nuovo il rischio che accada. La variante sudafricana spaventa i capi di Stato, a ... la variante sudafricana potrebbe addirittura essere la salvezza rispetto al covid - 19. Intanto i ...

Covid oggi Italia, il report: aumentano contagi, ricoveri e morti Adnkronos Milano, incendio in un ex Covid hotel: l'effetto camino dalla tromba dell'ascensore Un incendio è scoppiato all'interno hotel Michelangelo nei pressi della stazione di Milano. L'hotel era tra quelli adibiti a Covid hotel nella prima fase dell'emergenza. Dalle prime immagini diffuse ...

Iata chiede di revocare restrizioni viaggi per variante Omicron La Iata chiede ai governi di revocare immediatamente i divieti di viaggio introdotti in risposta alla variante Omicron del coronavirus. “È inaccettabile che le decisioni affrettate abbiano ...

