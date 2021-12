Covid oggi Puglia | 229 contagi | bollettino 9 dicembre

Leggi su italiasera

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Sono 229 ida coronavirus in, 92021, secondo numeri e datideldella regione. Si registra un morto. I nuovi casi sono stati individuati su 16.663 test giornalieri. Spiccano gli 87in provincia di Bari e i 75 in provincia di Fa. Sono 30 quelli in provincia di Lecce e 21 in provincia di Brindisi. Le persone attualmente positive sono 4.886. I pazientiricoverati in ospedale in area non critica sono 136. In terapia intensiva, invece, 18 malati. L'articolo proviene da Italia Sera.