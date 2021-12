Covid oggi Lombardia, Fontana: “Resta zona bianca” (Di giovedì 9 dicembre 2021) Lombardia zona bianca anche la prossima settimana. Lo comunica il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, anticipando l’esito della valutazione sui “dati settimanali che domani la cabina di monitoraggio di Iss e Ministero della Salute”. “L’indice Rt ospedaliero continua a scendere e passa da 1,19 dei sette giorni precedenti a 1,03. Ancora sotto le soglie di allerta le percentuali di occupazione dei posti letto (registrate martedì scorso da Iss) in terapia intensiva, 8 per cento, e area medica, 12 per cento”. Nella Regione oggi ci sono stati 1.486 contagi e 20 morti da ieri secondo l’ultimo bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute. “oggi – aggiunge Fontana – registriamo anche il primo calo del tasso di incidenza su 100 ... Leggi su italiasera (Di giovedì 9 dicembre 2021)anche la prossima settimana. Lo comunica il presidente della Regione, Attilio, anticipando l’esito della valutazione sui “dati settimanali che domani la cabina di monitoraggio di Iss e Ministero della Salute”. “L’indice Rt ospedaliero continua a scendere e passa da 1,19 dei sette giorni precedenti a 1,03. Ancora sotto le soglie di allerta le percentuali di occupazione dei posti letto (registrate martedì scorso da Iss) in terapia intensiva, 8 per cento, e area medica, 12 per cento”. Nella Regioneci sono stati 1.486 contagi e 20 morti da ieri secondo l’ultimo bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute. “– aggiunge– registriamo anche il primo calo del tasso di incidenza su 100 ...

