Covid oggi Lazio | 1 376 contagi e 10 morti A Roma 716 nuovi casi

Leggi su italiasera

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Sono 1.376 ida coronavirus, 9 dicembre 2021, nelsecondo i dati-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono morte 10 persone. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 13.386 tamponi molecolari e 13.815 antigenici con un tasso di positività al 5%. I ricoverati sono 777, 114 le terapie intensive occupate, una in più da ieri, e 673 i guariti nelle ultime 24 ore. Icittà sono a quota 716. Il valore Rt è stabile a 1.06 e l’incidenza in aumento a 190 per 100mila abitanti, ma la velocità dell’incremento subisce un lieve calo rispetto alla settimana precedente (-2%). Per quanto riguarda i dati, nel dettaglio, nella Asl1 sono 267 ie 2 i decessi nelle ...