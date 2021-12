Covid oggi Italia, 12.527 contagi e 79 morti: bollettino 9 dicembre (Di giovedì 9 dicembre 2021) Sono 12.572 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 9 dicembre 2021, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 79 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 312.828 tamponi con un tasso positività che sale al 4%. Crescono di 20 unità le terapie intensive occupate, 811 in totale. I ricoverati con sintomi da ieri sono 234, per un totale di 6.333 persone. CAMPANIA Sono 776 i nuovi contagi da coronavirus emersi oggi, 9 dicembre, in Campania dove sono stati analizzati 18.239 test. Nel bollettino con i dati Covid diffuso dall’unità di crisi della Regione sono ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 9 dicembre 2021) Sono 12.572 i nuovida Coronavirus in, 92021, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 79. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 312.828 tamponi con un tasso positività che sale al 4%. Crescono di 20 unità le terapie intensive occupate, 811 in totale. I ricoverati con sintomi da ieri sono 234, per un totale di 6.333 persone. CAMPANIA Sono 776 i nuovida coronavirus emersi, 9, in Campania dove sono stati analizzati 18.239 test. Nelcon i datidiffuso dall’unità di crisi della Regione sono ...

