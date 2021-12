Covid oggi Italia | 12 527 contagi e 79 morti | bollettino 9 dicembre

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Sono 12.572 i nuovida Coronavirus in, 92021, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 79. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 312.828 tamponi con un tasso positività che sale al 4%. Crescono di 20 unità le terapie intensive occupate, 811 in totale. I ricoverati con sintomi da ieri sono 234, per un totale di 6.333 persone. CAMPANIA Sono 776 i nuovida coronavirus emersi, 9, in Campania dove sono stati analizzati 18.239 test. Nelcon i datidiffuso dall’unità di crisi della Regione sono ...

Il Cdm Il Cdm dipomeriggio ha dato il via libera al nuovo dl per le misure urgenti ...e 250 milioni di risparmi del 2021 come anticipo di spese per acquisto di vaccini e farmaci anti -(1,......5 miliardi, il Governo ha stanziato adsoltanto 657 milioni (128 milioni ancora da distribuire)... ma la Cigè in scadenza a fine dicembre. "Senza estensione - spiegano - sono già a rischio ...Sono 12.527 i nuovi casi Covid nelle 24 ore in Italia, contro i 17.959 di ieri. Pesa l'effetto post-festivo, che ha ridotto drasticamente i tamponi che sono stati 312.828 ovvero 242mila in meno del ...ROMA – Il Consiglio dei ministri, appena terminato a Palazzo Chigi, esaudendo le richieste della sanità, ha deliberato, con un decreto ad hoc, gli anticipi di spesa per il 2021: 1,850 mld per vaccini ...