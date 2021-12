Covid oggi Calabria, 375 contagi e 3 morti: bollettino 9 dicembre (Di giovedì 9 dicembre 2021) Sono 375 i nuovi contagi da coronavirus registrati in Calabria oggi, 9 dicembre, secondo il bollettino sull’emergenza Covid-19 diffusi dal dipartimento Tutela della salute della Regione. Eseguiti 4.471 tamponi, I guariti sono +138 e 3 morti (per un totale di 1.517 decessi). Il bollettino, inoltre, registra +234 attualmente positivi, +235 in isolamento, -4 ricoverati e, infine, +3 terapie intensive (per un totale di 20). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 9 dicembre 2021) Sono 375 i nuovida coronavirus registrati in, 9, secondo ilsull’emergenza-19 diffusi dal dipartimento Tutela della salute della Regione. Eseguiti 4.471 tamponi, I guariti sono +138 e 3(per un totale di 1.517 decessi). Il, inoltre, registra +234 attualmente positivi, +235 in isolamento, -4 ricoverati e, infine, +3 terapie intensive (per un totale di 20). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

