Covid | news Mappa Ecdc | in Italia solo 5 regioni in giallo LIVE

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Umbria, Puglia, Molise, Sicilia e Sardegna sono ancora gialle, mentre Valle d’Aosta, Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia sono in rosso scuro, la fascia di rischio massimo. Insomministrate 100 milioni di dosi di vaccino. Pfizer-BionTech riferiscono che la variante Omicron è stata neutralizzata da tre dosi di vaccino. E inoltre prevedono pronti per marzo 2022 i primi lotti del vaccino aggiornato contro la variante. Contagi in aumento, quasi 18mila nuovi positivi, le vittime sono 86

Nei primi nove mesi del 2021 i flussi di credito al consumo registrano una crescita significativa (+18,8% vs 2020), che sconta le ridotte erogazioni dell'anno precedente, segnato dal- 19. I volumi non tornano ai livelli pre - pandemia, il confronto con i primi nove mesi 2019 evidenzia ancora una contrazione ( - 9.7%); tuttavia il gap si riduce progressivamente in corso d'...Il diverso impatto che l'epidemia da- 19 ha avuto sulla mortalità nei territori - maggiore al nord rispetto al Mezzogiorno - e la contrazione dei trasferimenti di residenza spiegano la ...(ANSA) - LONDRA, 09 DIC - Il piano B con nuove restrizioni anti-Covid introdotto ieri sera dal governo britannico serve per evitare un'impennata di contagi della variante Omicron, che secondo i trend ...Nuova Florida - Vis Artena è stata ufficialmente rinviata a data da destinarsi. E' stata accolta la richiesta della società di Ardea che nel proprio gruppo squadra conta ancora più di un positivo al C ...