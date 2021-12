Covid, news. Magrini (Aifa): "Omicron meno pericolosa del previsto, la gestiremo" (Di venerdì 10 dicembre 2021) Per il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco la variante Omicron "si sta mostrando meno pericolosa del previsto, e per alcuni anticorpi monoclonali la copertura c'è". Secondo i dati del ministero della Salute sono 312.828 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Il tasso di positività è al 4%. Italia quasi tutta rossa nelle mappe dell'Ecdc, quattro regioni in giallo e tre in rosso scuro Leggi su tg24.sky (Di venerdì 10 dicembre 2021) Per il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco la variante"si sta mostrandodel, e per alcuni anticorpi monoclonali la copertura c'è". Secondo i dati del ministero della Salute sono 312.828 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Il tasso di positività è al 4%. Italia quasi tutta rossa nelle mappe dell'Ecdc, quattro regioni in giallo e tre in rosso scuro

Advertising

DiMarzio : #Tottenham | Focolaio Covid. Undici positivi, a rischio il match contro il #Brighton - vaticannews_it : #9Dicembre #Vaticano #webinar Alessio Pecorario, coordinatore Taskforce Sicurezza Commissione Vaticana Covid-19: le… - vaticannews_it : #9dicembre In un messaggio, il #Papa ricorda monsignor Aldo Giordano, nunzio apostolico presso l’#Ue, scomparso il… - greenpassnews : I nazisti dell'Oregon COVID obbligano i bambini dell'asilo a mangiare fuori con un tempo di 40 gradi -… - Franciscovota : RT @ChiodiDonatella: LOTTA DURA ALLLA #PANDEMIA #COVID19, MA LO #SPUTNIK NO: NON CI FATE PENSARE MALE... 'Inspiegabile ostracismo dell'#OM… -