Covid, news. Magrini (Aifa): "Omicron meno pericolosa del previsto, la gestiremo". LIVE (Di giovedì 9 dicembre 2021) Per il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco la variante Omicron "si sta mostrando meno pericolosa del previsto, e per alcuni anticorpi monoclonali la copertura c'è". Secondo i dati del ministero della Salute sono 312.828 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Il tasso di positività è al 4%. Italia quasi tutta rossa nelle mappe dell'Ecdc, quattro regioni in giallo e tre in rosso scuro Leggi su tg24.sky (Di giovedì 9 dicembre 2021) Per il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco la variante"si sta mostrandodel, e per alcuni anticorpi monoclonali la copertura c'è". Secondo i dati del ministero della Salute sono 312.828 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Il tasso di positività è al 4%. Italia quasi tutta rossa nelle mappe dell'Ecdc, quattro regioni in giallo e tre in rosso scuro

Advertising

DiMarzio : #Tottenham | Focolaio Covid. Undici positivi, a rischio il match contro il #Brighton - vaticannews_it : #9Dicembre #Vaticano #webinar Alessio Pecorario, coordinatore Taskforce Sicurezza Commissione Vaticana Covid-19: le… - vaticannews_it : #9dicembre In un messaggio, il #Papa ricorda monsignor Aldo Giordano, nunzio apostolico presso l’#Ue, scomparso il… - StabiaChannel : #Cronaca #Campania - Covid-19, con meno tamponi incidenza balza al 4,25% LEGGI LA NEWS: - zav_news : RT @rtl1025: ?? Il ministero della #Salute sta lavorando per attivare la temporanea revoca del #greenpass alle persone che, già in possesso… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid news Napoli - Leicester, Lozano ko: esce in ambulanza e va in ospedale Attualmente gli indisponibili in casa Napoli tra infortunati e Covid sono: Anguissa, Fabian Ruiz, Insigne, Koulibaly, Lobotka, Osimhen e Zanoli ...

Bayern Monaco, il no - vax Kimmich fuori fino al 2022: "Infiltrazione nei polmoni, non posso allenarmi bene" Kimmich era stato nuovamente messo in quarantena il 19 novembre per essere stato a stretto contatto con una persona positiva al Covid - 19 e poi essere risultato positivo anche lui stesso. La scelta ...

Da domani mascherine anche all'aperto ad Asolo ASOLO - Mascherine anche all'aperto, FPP2 per gli eventi al chiuso e sale comunali ridotte per l'80 della propria capinza: il sindaco di Asolo, a fronte dei numeri dell'emergenza sanitaria dell'asolan ...

Focolai Covid: scuole chiuse a Petralia Soprana e Roccamena Il Covid si diffonde velocemente tra i banchi di scuola e i sindaci corrono ai ripari. Niente lezioni in presenza a Petralia Soprana e Roccamena. Nel primo caso non è stata indicata una data per il ri ...

Attualmente gli indisponibili in casa Napoli tra infortunati esono: Anguissa, Fabian Ruiz, Insigne, Koulibaly, Lobotka, Osimhen e Zanoli ...Kimmich era stato nuovamente messo in quarantena il 19 novembre per essere stato a stretto contatto con una persona positiva al- 19 e poi essere risultato positivo anche lui stesso. La scelta ...ASOLO - Mascherine anche all'aperto, FPP2 per gli eventi al chiuso e sale comunali ridotte per l'80 della propria capinza: il sindaco di Asolo, a fronte dei numeri dell'emergenza sanitaria dell'asolan ...Il Covid si diffonde velocemente tra i banchi di scuola e i sindaci corrono ai ripari. Niente lezioni in presenza a Petralia Soprana e Roccamena. Nel primo caso non è stata indicata una data per il ri ...