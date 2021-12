Covid, news. Il bollettino: 12.527 i nuovi casi. 79 i morti. LIVE (Di giovedì 9 dicembre 2021) Secondo i dati del ministero della Salute, ieri erano stati 17.959. Sono 312.828 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Il tasso di positività è al 4%. Il direttore generale dell'Aifa è intervenuto anche sull'importanza della vaccinazione per i bambini: "Il Covid può avere conseguenze gravi, prematuro prendere ora una decisione circa la dose booster per la fascia under 12" Leggi su tg24.sky (Di giovedì 9 dicembre 2021) Secondo i dati del ministero della Salute, ieri erano stati 17.959. Sono 312.828 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Il tasso di positività è al 4%. Il direttore generale dell'Aifa è intervenuto anche sull'importanza della vaccinazione per i bambini: "Ilpuò avere conseguenze gravi, prematuro prendere ora una decisione circa la dose booster per la fascia under 12"

Advertising

DiMarzio : #Tottenham | Focolaio Covid. Undici positivi, a rischio il match contro il #Brighton - vaticannews_it : #9dicembre In un messaggio, il #Papa ricorda monsignor Aldo Giordano, nunzio apostolico presso l’#Ue, scomparso il… - LaStampa : Unicef, il Covid è la più grande crisi globale per i bambini: 100 milioni in più sprofondati nella povertà - lasiciliait : Coronavirus, il bollettino del 9 dicembre: in Sicilia 789 nuovi casi e altre due vittime - repubblica : Covid, 12.527 nuovi casi e 79 decessi. Tasso di positivita' sale a 4%. Aumentano ricoveri in reparti ordinari e in… -