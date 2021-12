Covid, news. Costa, superate le 500.000 dosi al giorno, nessun problema scorte. LIVE (Di giovedì 9 dicembre 2021) In Italia somministrate 100 milioni di dosi di vaccino. Volano anche le dosi booster, 441mila in un giorno. Dopo test di laboratorio, Pfizer-BionTech riferiscono che la variante Omicron è stata neutralizzata da tre dosi di vaccino. E inoltre prevedono pronti per marzo 2022 i primi lotti del vaccino aggiornato contro la variante. Contagi in aumento, quasi 18mila nuovi positivi nell'ultimo rilevamento, il numero più alto dallo scorso 9 aprile. Le vittime sono 86 Leggi su tg24.sky (Di giovedì 9 dicembre 2021) In Italia somministrate 100 milioni didi vaccino. Volano anche lebooster, 441mila in un. Dopo test di laboratorio, Pfizer-BionTech riferiscono che la variante Omicron è stata neutralizzata da tredi vaccino. E inoltre prevedono pronti per marzo 2022 i primi lotti del vaccino aggiornato contro la variante. Contagi in aumento, quasi 18mila nuovi positivi nell'ultimo rilevamento, il numero più alto dallo scorso 9 aprile. Le vittime sono 86

