Covid, nelle Marche 195 nuovi positivi: quasi tutti in due province, ma con pochissimi tamponi. Quattro decessi/ Il trend dei contagi (Di giovedì 9 dicembre 2021) ANCONA - Covid , scende il numero delle persone infettate nelle Marche , ma il report giornaliero sconta la giornata festiva con un brusco calo di tamponi analizzati nel giorno dell'Annunziata. Oggi. ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 9 dicembre 2021) ANCONA -, scende il numero delle persone infettate, ma il report giornaliero sconta la giornata festiva con un brusco calo dianalizzati nel giorno dell'Annunziata. Oggi. ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Covid, sono 15.756 i positivi ai test individuati nelle ultime 24 ore e 99 le vittime. Il tasso di positività è al 2,3 % #ANSA - stanzaselvaggia : “Ho fatto 4 ore di fila”. “Per una maestra che è stata 2 ore in classe siamo in un incubo”, “Sono al quinto tampone… - stanzaselvaggia : Genitori per ore in fila in macchina per fare i tamponi ai figli. Scuole in dad. Pediatri che non visitano senza ri… - tusciatimes : Covid, commissario Figliuolo: “Nelle prossime settimane arriveranno altri 2 mln di dosi di Pfizer” - QPeriscopica : RT @stanzaselvaggia: Genitori per ore in fila in macchina per fare i tamponi ai figli. Scuole in dad. Pediatri che non visitano senza risul… -