Covid | Meloni | ' su vaccino a mia figlia di 5 anni ci vado molto cauta'

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Io ho una bimba di 5 anni, io sono una persona che guarda i dati empirici. E bisogna guardare i dati su rischi e benefici. Mentre ho chiamato mia madre per vaccinarsi" per quanto riguarda mia figlia "tra 0 e 19 anni il rischio di morte da Covid è dello 0,01%, dato dell'Iss. A fronte di questo dato noi abbiamo dei vaccini che hanno avuto una sperimentazione inferiore ad altri vaccini e quindi io ci vado molto cauta sulla vaccinazione di mia figlia". Così Giorgia Meloni a Dritto e Rovescio su Rete4.

