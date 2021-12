Covid | Meloni | “Su vaccino a mia figlia di 5 anni ci vado cauta”

(Di giovedì 9 dicembre 2021) “Io ho una bimba di 5, io sono una persona che guarda i dati empirici”. Così Giorgiaa Dritto e Rovescio su Rete4. “E bisogna guardare i dati su rischi e benefici. Mentre ho chiamato mia madre per vaccinarsi” per quanto riguarda mia“tra 0 e 19il rischio di morte daè dello 0,01%, dato dell’Iss. A fronte di questo dato noi abbiamo dei vaccini che hanno avuto una sperimentazione inferiore ad altri vaccini e quindi io cimoltosulla vaccinazione di mia”. L'articolo proviene da Italia Sera.

Per quanto riguarda i vaccini anti -da somministrare agli under 12 ladichiara: 'I o ho una bimba di 5 anni, io sono una persona che guarda i dati empirici. E bisogna guardare i dati su ......madre per vaccinarsi' per quanto riguarda mia figlia 'tra 0 e 19 anni il rischio di morte da... Così Giorgiaa Dritto e Rovescio su Rete4.Roma, 9 dic. "Io ho una bimba di 5 anni, io sono una persona che guarda i dati empirici. E bisogna guardare i dati su rischi e benefici. Mentre ho chiamato mia ...Il segretario del Pd: «Dopo l’elezione del presidente della Repubblica via alla riforma della legge elettorale» ...