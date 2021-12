Covid: Mazzeo, 'per risorse spese per salvare vite il Governo faccia la sua parte' (Di giovedì 9 dicembre 2021) Firenze, 9 dic. - (Adnkronos) - "Il Governo faccia la sua parte. Le Regioni hanno bisogno di reintegrare le risorse spese per dare risposte alle cittadine e ai cittadini e salvare vite umane. Mi auguro che nella legge di Bilancio si investa guardando al futuro". Il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, intervistato a margine di una conferenza stampa a palazzo del Pegaso non ha dubbi: "Non vogliamo aumentare le tasse, ma abbiamo bisogno dell'intervento del Governo per continuare a investire nei grandi settori di eccellenza. La Cultura in primis e la Sanità che grazie allo sforzo di operatrici e operatori e a una campagna vaccinale imponente ci consentirà di passare le feste senza restrizioni". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021) Firenze, 9 dic. - (Adnkronos) - "Illa sua. Le Regioni hanno bisogno di reintegrare leper dare risposte alle cittadine e ai cittadini eumane. Mi auguro che nella legge di Bilancio si investa guardando al futuro". Il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio, intervistato a margine di una conferenza stampa a palazzo del Pegaso non ha dubbi: "Non vogliamo aumentare le tasse, ma abbiamo bisogno dell'intervento delper continuare a investire nei grandi settori di eccellenza. La Cultura in primis e la Sanità che grazie allo sforzo di operatrici e operatori e a una campagna vaccinale imponente ci consentirà di passare le feste senza restrizioni".

