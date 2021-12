Covid, lo studio sulla vaccinazione eterologa. I risultati su sei diversi booster (anche non ancora approvati) (Di giovedì 9 dicembre 2021) Quanto è sicura la vaccinazione eterologa ovvero la vaccinazione con due tipi di vaccini anti Covid diversi? La risposta attiva da uno studio pubblicato nei giorni scorsi su The Lancet. Sei diversi vaccini usati come booster sono risultati sicuri e hanno suscitato forti risposte immunitarie in persone precedentemente vaccinate con un ciclo a due dosi di vaccino Oxford-AstraZeneca o Pfizer/BioNTech. Il lavoro prende in considerazione sette diversi booster: Oxford-AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Novavax, Janssen (J&J), Moderna, Valneva e Curevac (CVnCov). Tutti e sette i vaccini, usati per la terza dose a distanza di 10-12 settimane dal ciclo primario, hanno aumentato l’immunità dopo il ciclo di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021) Quanto è sicura laovvero lacon due tipi di vaccini anti? La risposta attiva da unopubblicato nei giorni scorsi su The Lancet. Seivaccini usati comesonosicuri e hanno suscitato forti risposte immunitarie in persone precedentemente vaccinate con un ciclo a due dosi di vaccino Oxford-AstraZeneca o Pfizer/BioNTech. Il lavoro prende in considerazione sette: Oxford-AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Novavax, Janssen (J&J), Moderna, Valneva e Curevac (CVnCov). Tutti e sette i vaccini, usati per la terza dose a distanza di 10-12 settimane dal ciclo primario, hanno aumentato l’immunità dopo il ciclo di ...

