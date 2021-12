Covid, l'allarme per gli uomini: 'Le forme gravi mettono a rischio la fertilità' (Di giovedì 9 dicembre 2021) allarme per gli . Le forme gravi della malattia possono ridurre sensibilmente la fertilità: lo sottolinea uno studio dell'Università della Georgia. Leggi anche > Lo studio, , mette in guardia sul ... Leggi su leggo (Di giovedì 9 dicembre 2021)per gli . Ledella malattia possono ridurre sensibilmente la: lo sottolinea uno studio dell'Università della Georgia. Leggi anche > Lo studio, , mette in guardia sul ...

Advertising

fattoquotidiano : Entro 10 giorni situazione critica. Soglia d’allerta Il virus tiene lontani gli altri malati dalle corsie che si af… - Corriere : Napoli-Leicester, allarme Covid: 7 inglesi positivi rimasti a casa, la Asl ordina tamponi per tutti - TgrRaiCalabria : #Covid domani la decisione della cabina di regia sul passaggio in #zonagialla. L'allarme del presidente dell'ordine… - Carmela_oltre : RT @TgrRaiCalabria: #Covid domani la decisione della cabina di regia sul passaggio in #zonagialla. L'allarme del presidente dell'ordine deg… - serieB123 : Napoli-Leicester, allarme Covid: 7 giocatori inglesi positivi rimasti a casa, la Asl ordina tamponi per tutti… -