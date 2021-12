Covid, la Lombardia resta in zona bianca: migliorano i dati su contagi e ricoveri (Di giovedì 9 dicembre 2021) Nessun passaggio di colore per la Lombardia, almeno per il momento. La regione di Attilio Fontana resta in zona bianca e quindi nella fascia minore del rischio. Ad annunciarlo è stato lo stesso presidente di Regione, riferendo di dati sotto le soglie di allerta sia per le terapie intensive che per i ricoveri ordinari. «I numeri settimanali che la cabina di monitoraggio di Iss e Ministero della Salute valuteranno confermano la regione in zona bianca anche per la prossima settimana» ha spiegato Fontana, «l’indice Rt ospedaliero continua a scendere e passa da 1,19 dei sette giorni precedenti a 1,03». E così almeno per il momento la previsione di una Lombardia in giallo per le prossime feste natalizie sembra essere scongiurata. «Siamo ... Leggi su open.online (Di giovedì 9 dicembre 2021) Nessun passaggio di colore per la, almeno per il momento. La regione di Attilio Fontanaine quindi nella fascia minore del rischio. Ad annunciarlo è stato lo stesso presidente di Regione, riferendo disotto le soglie di allerta sia per le terapie intensive che per iordinari. «I numeri settimanali che la cabina di monitoraggio di Iss e Ministero della Salute valuteranno confermano la regione inanche per la prossima settimana» ha spiegato Fontana, «l’indice Rt ospedaliero continua a scendere e passa da 1,19 dei sette giorni precedenti a 1,03». E così almeno per il momento la previsione di unain giallo per le prossime feste natalizie sembra essere scongiurata. «Siamo ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Milano, in fiamme ex hotel Covid in pieno centro #milano - stanzaselvaggia : “Ho fatto 4 ore di fila”. “Per una maestra che è stata 2 ore in classe siamo in un incubo”, “Sono al quinto tampone… - stanzaselvaggia : Genitori per ore in fila in macchina per fare i tamponi ai figli. Scuole in dad. Pediatri che non visitano senza ri… - infoitinterno : Covid Lombardia, bollettino: 1.486 casi. Fontana: regione resta in zona bianca - infoitinterno : Covid, la Lombardia resta zona bianca. Tasso di positività al 2,9%, 43 contagi in provincia di Pavia -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Lombardia Covid, Fontana: "La Lombardia si conferma ancora in zona bianca" ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA ) La situazione in Lombardia Fontana ha poi spiegato che l'indice Rt ospedaliero lombardo ...

Covid, la Lombardia resta in zona bianca: migliorano i dati su contagi e ricoveri ...Lombardia viene considerato uno dei primi risultati positivi dell'ampliamento dell'offerta sanitaria operato dalla Regione. Pochi giorni fa sono stati attivati circa 1.300 letti per i malati di Covid ...

Covid 9/12: in Sicilia 789 nuovi positivi, 2 morti 9 DIC – Sono 789 i nuovi casi di Covid19 registrati in Sicilia a fronte di 16.274 tamponi processati. Ieri i nuovi positivi erano 618. Il tasso di positività sale al 4,8%, era al 2,6%. L’isola è, al s ...

Covid. Incidenza ancora in crescita. Pa Trento e Calabria a rischio giallo da lunedì Le conferme arriveranno domani con il report settimanale di Iss e Ministero ma i dati evidenziano come gli ospedali siano sempre più pieni di pazienti col Covid e sono sempre di più le Regioni che ris ...

( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA ) La situazione inFontana ha poi spiegato che l'indice Rt ospedaliero lombardo ......viene considerato uno dei primi risultati positivi dell'ampliamento dell'offerta sanitaria operato dalla Regione. Pochi giorni fa sono stati attivati circa 1.300 letti per i malati di...9 DIC – Sono 789 i nuovi casi di Covid19 registrati in Sicilia a fronte di 16.274 tamponi processati. Ieri i nuovi positivi erano 618. Il tasso di positività sale al 4,8%, era al 2,6%. L’isola è, al s ...Le conferme arriveranno domani con il report settimanale di Iss e Ministero ma i dati evidenziano come gli ospedali siano sempre più pieni di pazienti col Covid e sono sempre di più le Regioni che ris ...