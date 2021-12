Covid Italia, Sestili: “Picco di contagi intorno a Natale” (Di giovedì 9 dicembre 2021) contagi da coronavirus in Italia, le analisi “ci dicono che siamo molto probabilmente vicini al Picco dei casi Covid che potrebbe arrivare intorno a Natale”. Così all’Adnkronos Salute il fisico Giorgio Sestili che fin dall’inizio della pandemia analizza e monitora l’andamento epidemico di Sars-CoV-2. “Sarebbero confermate le previsioni fatte da me e Roberto Battiston che un mese fa parlavamo di un Picco di 25-30mila e mi sembra che i dati stiano confermando la previsione. Nell’ultima settimana c’è stato un incremento del 22% di positivi rispetto ai 7 giorni precedenti, ma se vediamo questo incremento sta lentamente scendendo perché siamo passati dal +50% al +30% e ora a +22%. C’è dunque un rallentamento del trend di crescita” è l’analisi di ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 9 dicembre 2021)da coronavirus in, le analisi “ci dicono che siamo molto probabilmente vicini aldei casiche potrebbe arrivare”. Così all’Adnkronos Salute il fisico Giorgioche fin dall’inizio della pandemia analizza e monitora l’andamento epidemico di Sars-CoV-2. “Sarebbero confermate le previsioni fatte da me e Roberto Battiston che un mese fa parlavamo di undi 25-30mila e mi sembra che i dati stiano confermando la previsione. Nell’ultima settimana c’è stato un incremento del 22% di positivi rispetto ai 7 giorni precedenti, ma se vediamo questo incremento sta lentamente scendendo perché siamo passati dal +50% al +30% e ora a +22%. C’è dunque un rallentamento del trend di crescita” è l’analisi di ...

