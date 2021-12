Covid Italia, il bollettino del 9 dicembre: 12.527 i nuovi contagi e 79 i decessi. Tasso di positività sale al 4% (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ieri i nuovi casi erano stati 17.959 con 86 morti. I tamponi processati sono stati 312.828 ovvero 242mila in meno del giorno precedente. E crescono anche i ricoveri: le terapie intensive sono 20 in più (ieri +15) con 69 ingressi del giorno, e salgono a 811 Leggi su repubblica (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ieri icasi erano stati 17.959 con 86 morti. I tamponi processati sono stati 312.828 ovvero 242mila in meno del giorno precedente. E crescono anche i ricoveri: le terapie intensive sono 20 in più (ieri +15) con 69 ingressi del giorno, e salgono a 811

