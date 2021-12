Covid Italia, dati Gimbe. Ricoveri, rianimazioni, morti: tutte le curve in salita (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe ha rilavato che nella settimana dal primo al 7 dicembre c'è stato un aumento del 22,4% dei nuovi casi Covid , una crescita del 12% dei decessi, del ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il monitoraggio indipendente della Fondazioneha rilavato che nella settimana dal primo al 7 dicembre c'è stato un aumento del 22,4% dei nuovi casi, una crescita del 12% dei decessi, del ...

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 17.959 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero del… - NicolaPorro : ?? Ho ricevuto questa lettera da un prof universitario italiano in #Giappone. Spiega perché la situazione #Covid in… - mante : Il fatto che la dott.ssa Gismondo (quella del Covid che è un raffreddore e di molte altre affermazioni scientifiche… - lifestyleblogit : Covid oggi Italia, il report: aumentano contagi, ricoveri e morti - - Fabiomass65 : RT @strange_days_82: Non so voi, ma per me Borgonovo è uno dei migliori 5 giornalisti in Italia. Preparazione e dialettica ai massimi livel… -