Covid Italia, corre contagio tra non vaccinati: 10 volte in più di chi ha terza dose (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il contagio da Sars-Cov-2 corre più veloce tra i non vaccinati, con un tasso di incidenza pari a 237,95 nuovi casi ogni 100.000 abitanti, ovvero circa 10 volte in più della popolazione vaccinata con terza dose. E’ il dato rilevato dalla 77esima puntata dell’Instant Report Covid-19, iniziativa dell’Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi sanitari dell’Università Cattolica per un confronto sistematico dell’andamento della diffusione del Sars-Cov-2 a livello nazionale. In particolare, durante il periodo che va dal 29 ottobre 28 novembre – spiega il Report – le infezioni nella popolazione vaccinata con terza dose si fermano a 25,03 ogni 100.000 abitanti a settimana, a seguire c’è la popolazione vaccinata entro 5 mesi con più del ... Leggi su italiasera (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ilda Sars-Cov-2più veloce tra i non, con un tasso di incidenza pari a 237,95 nuovi casi ogni 100.000 abitanti, ovvero circa 10in più della popolazione vaccinata con. E’ il dato rilevato dalla 77esima puntata dell’Instant Report-19, iniziativa dell’Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi sanitari dell’Università Cattolica per un confronto sistematico dell’andamento della diffusione del Sars-Cov-2 a livello nazionale. In particolare, durante il periodo che va dal 29 ottobre 28 novembre – spiega il Report – le infezioni nella popolazione vaccinata consi fermano a 25,03 ogni 100.000 abitanti a settimana, a seguire c’è la popolazione vaccinata entro 5 mesi con più del ...

