Covid Italia, bollettino 8 dicembre (Di giovedì 9 dicembre 2021) Sono 17.959 i nuovi contagi da coronavirus in Italia registrati ieri nell'ultimo bollettino nazionale diffuso dal ministero della Salute. 566.698 i tamponi effettuati in 24 ore, con un tasso di positività che si attesta al 3,18%. 86 i morti registrati in 24 ore. L'articolo proviene da Italia Sera.

