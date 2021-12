Covid, in Italia 12.527 nuovi casi con 312.828 tamponi e 79 morti (Di giovedì 9 dicembre 2021) Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 12.527 nuovi casi di Covid - 19 a fronte di 312.828 tamponi effettuati (mercoledì i contagi erano stati 17.959 con 564.698 test). Il tasso di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 9 dicembre 2021) Nelle ultime 24 ore insi sono registrati 12.527di- 19 a fronte di 312.828effettuati (mercoledì i contagi erano stati 17.959 con 564.698 test). Il tasso di ...

