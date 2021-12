Covid, in Campania con meno tamponi incidenza balza al 4,25%: undici nuove vittime (Di giovedì 9 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 776 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 18.239 test esaminati. Ne deriva un tasso di incidenza al 4,25%, in crescita – come spesso accade dopo i festivi, quando diminuisce il numero dei tamponi – rispetto al 3,57% di ieri. undici le nuove vittime, di cui dieci nelle ultime 48 ore. Stabile a quota 25 il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva, mentre le degenze sono in lievissimo calo a quota 348 (-2). Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri)Positivi del giorno: 776 Test: 18.239 Deceduti: 10 (*) (*) Nelle ultime 48 ore; 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri. Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 9 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 776 i nuovi positivi alin, su 18.239 test esaminati. Ne deriva un tasso dial 4,25%, in crescita – come spesso accade dopo i festivi, quando diminuisce il numero dei– rispetto al 3,57% di ieri.le, di cui dieci nelle ultime 48 ore. Stabile a quota 25 il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva, mentre le degenze sono in lievissimo calo a quota 348 (-2). Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri)Positivi del giorno: 776 Test: 18.239 Deceduti: 10 (*) (*) Nelle ultime 48 ore; 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri. Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva ...

Advertising

positanonews : #AltreNews #Copertina #Covid #bollettinocovidcampania Covid-19, oggi in Campania 776 positivi su 18.239 test proces… - ottopagine : Covid-19 in Campania: 776 i nuovi positivi - corrmezzogiorno : #Napoli Covid, 11 vittime e 776 nuovi positivi in Campania De Luca: vaccinate i bambin... - anteprima24 : ** #Covid, in #Campania con meno tamponi incidenza balza al 4,25%: undici nuove vittime ** - italiaserait : Covid oggi Campania, 776 contagi e 11 morti: bollettino 9 dicembre -