Covid, in Campania 776 nuovi casi e un morto. L'indice di contagio sale al 4,25% (Di giovedì 9 dicembre 2021) Sono 776 i nuovi casi di Covid in Campania nelle ultime ore su 18.239 test effettuati. L'indice di contagio risale al 4,25% dal 3,58% di ieri. Ci sono 10 deceduti nelle ultime 48 ore e 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri. Sono 25 come ieri i posti occupati in terapia intensiva; 348 (-2) quelli occupati nei reparti ordinari. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

