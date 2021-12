Covid, il vaccino Johnson & Johnson in un'unica dose. Ema e Aifa raccomandano l'uso preferenziale agli over 60 (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il vaccino anti-Covid Johnson & Johnson è "sicuro": “Preso atto del pronunciamento dell’EMA e del parere della CTS di Aifa, si legge in un comunicato firmato da Locatelli (Consiglio Superiore... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ilanti-è "sicuro": “Preso atto del pronunciamento dell’EMA e del parere della CTS di, si legge in un comto firmato da Locatelli (Consiglio Superiore...

Advertising

Adnkronos : Vaccino covid, #Bassetti: 'No vax? Mandare i carabinieri a prenderli'. #ultimora - borghi_claudio : Era meglio se non leggevo l'autorizzazione AIFA per il vaccino covid per bambini. MA CHE DIAMINE VUOL DIRE? Nessun… - GuidoDeMartini : ???? STATI UNITI: OBBLIGO VACCINALE BLOCCATO OVUNQUE ????????Covid Usa oggi, stop a obbligo vaccino per sanitari e lavora… - alexproietti : Per me potrebbe anche fare un triplo salto mortale carpiato all'indietro da fermo e comunque non mi fiderei ad esse… - FraLauricella : In #sicilia mancano le dosi #pfizer, ritardi sulla #terzadose Il #Covid_19 colpisce i minorenni Sono 100 milioni… -