Covid, il monitoraggio Gimbe: nella settimana pre-super green pass 223mila nuovi vaccinati (+31%) e 2,6 milioni di richiami (+52%) (Di giovedì 9 dicembre 2021) Una crescita consistente di tutti gli indicatori dell’epidemia: contagi, ricoveri, terapie intensive e decessi. Con l’incidenza settimanale che in più di metà del Paese supera la soglia di 150 nuovi casi ogni 100mila abitanti. Ma anche una campagna vaccinale che torna a correre: in vista dell’entrata in vigore del super green pass, nel periodo 29 novembre-5 dicembre 223mila persone hanno scelto di ricevere la prima dose e i richiami sono stati oltre 2,6 milioni. A mettere insieme i dati è il nuovo monitoraggio della fondazione Gimbe: nella settimana 1-7 dicembre 2021, rileva il report, si registra un +22% di nuovi casi rispetto alla precedente (105.771 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021) Una crescita consistente di tutti gli indicatori dell’epidemia: contagi, ricoveri, terapie intensive e decessi. Con l’incidenzale che in più di metà del Paesea la soglia di 150casi ogni 100mila abitanti. Ma anche una campagna vaccinale che torna a correre: in vista dell’entrata in vigore del, nel periodo 29 novembre-5 dicembrepersone hanno scelto di ricevere la prima dose e isono stati oltre 2,6. A mettere insieme i dati è il nuovodella fondazione1-7 dicembre 2021, rileva il report, si registra un +22% dicasi rispetto alla precedente (105.771 ...

Advertising

maucarafa : RT @Radio1Rai: ??#Covid In 7 giorni +22,4% casi, +12% decessi, +16,3% ricoveri e +13,6% terapie intensive. In 52 province 150 casi su 100mil… - Agenzia_Ansa : La settimana dal primo al 7 dicembre ha visto un aumento del 22,4% dei nuovi casi Covid, una crescita del 12% dei d… - paolopicone70 : RT @PrimaCommunica2: Covid, monitoraggio Gimbe ultima settimana: aumento positivi (+22,4%) e decessi (+12,4%) - PrimaCommunica2 : Covid, monitoraggio Gimbe ultima settimana: aumento positivi (+22,4%) e decessi (+12,4%) - repubblica : Covid, monitoraggio Fondazione Gimbe, l'epidemia non frena: piu' 22% di casi e 12% di decessi. Ma corrono anche le… -