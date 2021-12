Covid, il governo pensa alla sospensione del Green pass per i positivi: «Serve una riforma europea. L’Italia è pronta» (Di giovedì 9 dicembre 2021) Se hai il Green pass e prendi il virus, la Certificazione verde ti verrà revocata. Questa l’idea sui cui il ministero della Salute starebbe lavorando per garantire una maggiore sicurezza contro il Covid da qui alle prossime settimane. Si tratta di una revoca del pass sanitario che scatterebbe in caso di infezione del soggetto e che verrebbe applicata solo temporaneamente, in attesa di una guarigione dal virus. Al momento nessun Paese europeo né regolamento generale prevede una norma simile. L’unica legge a riguardo è quella che punisce il mancato rispetto della quarantena da parte di un soggetto positivo al virus. Nessuna menzione però della Certificazione verde Covid-19, un lasciapassare ormai fondamentale per attività lavorative e di svago. Secondo fonti del ... Leggi su open.online (Di giovedì 9 dicembre 2021) Se hai ile prendi il virus, la Certificazione verde ti verrà revocata. Questa l’idea sui cui il ministero della Salute starebbe lavorando per garantire una maggiore sicurezza contro ilda qui alle prossime settimane. Si tratta di una revoca delsanitario che scatterebbe in caso di infezione del soggetto e che verrebbe applicata solo temporaneamente, in attesa di una guarigione dal virus. Al momento nessun Paese europeo né regolamento generale prevede una norma simile. L’unica legge a riguardo è quella che punisce il mancato rispetto della quarantena da parte di un soggetto positivo al virus. Nessuna menzione però della Certificazione verde-19, un lasciaare ormai fondamentale per attività lavorative e di svago. Secondo fonti del ...

Covid, il governo pensa alla sospensione del Green pass per i positivi: "Serve una riforma europea. L'Italia è pronta" Nessuna menzione però della Certificazione verde Covid - 19, un lasciapassare ormai fondamentale per attività lavorative e di svago. Secondo fonti del governo, il ministero della Salute starebbe ...

Governo: da Cdm ok a ristori anche per chi non ha pagato cartelle Roma, 9 dic. I ristori, o meglio i contributi a fondo perduto per le attività penalizzate dal Covid, verranno erogati anche a chi sia inadempiente per una o più ...

