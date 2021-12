Covid | il bollettino di oggi 9 dicembre

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Coronavirus Italia, ildi: contagi, positivi, guariti e morti a livello nazionale nelle ultime ventiquattro ore.coronavirus: la situazionein ItaliaIldi: 12.527 contagi, 79 morti, 7.098 guariti nelle ultime ventiquattro ore in Italia. 312.828 tamponi analizzati, il tasso di positività si assestaal 4,0% (0,8%). Il punto della situazione negli ospedali. I posti occupati nelle terapie intensive del nostro Paese registrano un +20, mentre i ricoveri in reparti di degenza ordinaria chiudono il conto con un +234 rispetto alla giornata di ieri. LEGGI ANCHE –> Grande Fratello Vip, un nuovo concorrente ...

Covid bollettino nel Lazio, il bollettino di oggi giovedì 9 dicembre 2021. Su 27.201 tamponi si registrano 1.376 nuovi casi positivi (-178), 10 decessi (+7), 777 ricoverati (+17), 114 le terapie intensive (+1). Contagi in aumento nel nostro Paese: l'ultimo bollettino relativo a mercoledì 8 dicembre, è di 17.959 contagi e 86 morti. I nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore sono 12.527, in calo rispetto ai 17.959 contagi di ieri. I morti segnalati nell'ultima giornata sono invece 79. La pressione ospedaliera sale all'11%, l'incidenza cresce ancora a 190 contagi ogni 100mila abitanti. il valore Rt è stabile a 1.06.