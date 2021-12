Covid, Fontana: “Dati incoraggianti, Lombardia resta zona bianca”. A Bergamo 103 nuovi casi (Di giovedì 9 dicembre 2021) La Lombardia resterà in zona bianca, anche la prossima settimana. Lo comunica il presidente della Regione Attilio Fontana, parlando dei Dati settimanali che la cabina di monitoraggio di Iss e Ministero della Salute si apprestano a valutare. “L’indice Rt ospedaliero – spiega il governatore – continua a scendere e passa da 1,19 dei sette giorni precedenti a 1,03. Ancora sotto le soglie di allerta le percentuali di occupazione dei posti letto (registrate martedì scorso da Iss, ndr) in terapia intensiva, 8 per cento, e area medica, 12 per cento. Oggi – aggiunge – registriamo anche il primo calo del tasso di incidenza su 100 mila abitanti a 7 giorni, che passa da 182 registrato ieri, a 170, e a zero ingressi in terapia intensiva. Dati incoraggianti che ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 9 dicembre 2021) Laresterà in, anche la prossima settimana. Lo comunica il presidente della Regione Attilio, parlando deisettimanali che la cabina di monitoraggio di Iss e Ministero della Salute si appno a valutare. “L’indice Rt ospedaliero – spiega il governatore – continua a scendere e passa da 1,19 dei sette giorni precedenti a 1,03. Ancora sotto le soglie di allerta le percentuali di occupazione dei posti letto (registrate martedì scorso da Iss, ndr) in terapia intensiva, 8 per cento, e area medica, 12 per cento. Oggi – aggiunge – registriamo anche il primo calo del tasso di incidenza su 100 mila abitanti a 7 giorni, che passa da 182 registrato ieri, a 170, e a zero ingressi in terapia intensiva.che ...

