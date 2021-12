Covid, Fondazione Gimbe: "Boom di terze dosi, +52,6% in 7 giorni" | Ema: "Situazione preoccupante, ma Omicron sembra lieve" (Di giovedì 9 dicembre 2021) commenta Accelera la campagna vaccinale, in 7 giorni ci sono state infatti 223mila prime dosi, con un aumento del 31,7% di nuovi vaccinati grazie al Super Green pass. Mentre si registra un vero e ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 9 dicembre 2021) commenta Accelera la campagna vaccinale, in 7ci sono state infatti 223mila prime, con un aumento del 31,7% di nuovi vaccinati grazie al Super Green pass. Mentre si registra un vero e ...

