Covid e variante Omicron in Italia: in arrivo la proroga allo Stato d’emergenza? (Di giovedì 9 dicembre 2021) Roma – Sulla proroga dello Stato di emergenza nel 2022, “ci si deve ragionare sicuramente, ma tutto dipende da quella che sarà l’evoluzione della pandemia da Covid. Ne siamo quasi fuori, la variante Omicron rimescola un po’ le carte, vediamo come si procede con le prime e con le terze dosi. Se necessario dovrà essere prolungato, ma comunque per poco tempo”. Così Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, è intervenuto alla trasmissione ‘L’Italia s’è desta’, su Radio Cusano Campus. Secondo Sileri comunque, la variante Omicron “va ridimensionata entro certi limiti, nel senso che dobbiamo aspettare risultati più certi”. “E’ Stato detto – ha aggiunto – che probabilmente si diffonde di più, forse è pericolosa alla stessa maniera, ma il ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 9 dicembre 2021) Roma – Sulladellodi emergenza nel 2022, “ci si deve ragionare sicuramente, ma tutto dipende da quella che sarà l’evoluzione della pandemia da. Ne siamo quasi fuori, larimescola un po’ le carte, vediamo come si procede con le prime e con le terze dosi. Se necessario dovrà essere prolungato, ma comunque per poco tempo”. Così Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, è intervenuto alla trasmissione ‘L’s’è desta’, su Radio Cusano Campus. Secondo Sileri comunque, la“va ridimensionata entro certi limiti, nel senso che dobbiamo aspettare risultati più certi”. “E’detto – ha aggiunto – che probabilmente si diffonde di più, forse è pericolosa alla stessa maniera, ma il ...

