Covid: Draghi, 'Ue ha trasformato pandemia in opportunità, puntato forte su giovani' (Di giovedì 9 dicembre 2021) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "L'esperienza dell'Ue è un ottimo esempio della resilienza delle democrazie. Nei momenti più bui della crisi, abbiamo avviato il Next Generation EU – un programma di riforme ed investimenti da 750 miliardi di euro finanziato attraverso un'emissione di debito comune. Abbiamo scelto di rimanere uniti e di condividere in maniera collettiva i costi della ripresa. Abbiamo trasformato la pandemia in un'opportunità per colmare le disuguaglianze di lunga data, migliorare la sostenibilità e promuovere l'innovazione. In sintesi – abbiamo puntato forte sulle generazioni future". Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, intervenendo al 'Summit for democracy', promosso dagli Stati Uniti, in videoconferenza con Washington. "Nei prossimi cinque anni - prosegue il ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "L'esperienza dell'Ue è un ottimo esempio della resilienza delle democrazie. Nei momenti più bui della crisi, abbiamo avviato il Next Generation EU – un programma di riforme ed investimenti da 750 miliardi di euro finanziato attraverso un'emissione di debito comune. Abbiamo scelto di rimanere uniti e di condividere in maniera collettiva i costi della ripresa. Abbiamolain un'per colmare le disuguaglianze di lunga data, migliorare la sostenibilità e promuovere l'innovazione. In sintesi – abbiamosulle generazioni future". Così il presidente del Consiglio, Mario, intervenendo al 'Summit for democracy', promosso dagli Stati Uniti, in videoconferenza con Washington. "Nei prossimi cinque anni - prosegue il ...

Advertising

Ettore_Rosato : #Merkel, annunciando lockdown per novax, loda l'Italia per miglior gestione emergenza Covid. La competenza e seriet… - CarloCalenda : Quirinale. Berlusconi ci crede. Lega/FDI fanno finta di crederci. Renzi prepara mossa del pedone in qualsiasi direz… - martaottaviani : ++ #Covid: #Merkel, magari fossimo nella situazione dell'#Italia ++ (fonte #Ansa) Fatti, non teorie complottiste gr… - RobertoZucchi11 : RT @LucioMalan: #UE Proprietà privata sotto attacco in nome del #green. L’aveva detto Draghi che la “emergenza #clima ” è come il Covid: du… - TV7Benevento : Covid: Draghi, 'Ue ha trasformato pandemia in opportunità, puntato forte su giovani'... -