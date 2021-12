Covid, diagnosi e terapia precoce a casa evitano il ricovero: pubblicata la ricerca guidata da Serafino Fazio (Di giovedì 9 dicembre 2021) “La diagnosi precoce e la gestione precoce dei pazienti hanno ridotto la durata dei sintomi del Covid-19 e ridotto praticamente a zero il tasso di ospedalizzazione”. Lo dimostra uno studio, reso disponibile in anteprima dalla rivista Medical Science Monitor che ha eseguito una analisi retrospettiva sugli esiti e sui tassi di ospedalizzazione di pazienti in Italia con diagnosi confermata di Covid-19 precoce e trattati a casa entro 3 giorni o dopo 3 giorni dall’insorgenza dei sintomi con farmaci di prescrizione e non di prescrizione tra novembre 2020 e agosto 2021). Il lavoro ha, come prima firma, quella del professore Serafino Fazio, componente del Consiglio Scientifico del Comitato Cura Domiciliare ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 9 dicembre 2021) “Lae la gestionedei pazienti hanno ridotto la durata dei sintomi del-19 e ridotto praticamente a zero il tasso di ospedalizzazione”. Lo dimostra uno studio, reso disponibile in anteprima dalla rivista Medical Science Monitor che ha eseguito una analisi retrospettiva sugli esiti e sui tassi di ospedalizzazione di pazienti in Italia conconfermata di-19e trattati aentro 3 giorni o dopo 3 giorni dall’insorgenza dei sintomi con farmaci di prescrizione e non di prescrizione tra novembre 2020 e agosto 2021). Il lavoro ha, come prima firma, quella del professore, componente del Consiglio Scientifico del Comitato Cura Domiciliare ...

