Covid, dalla Francia alla Germania infuria la quarta ondata del virus (Di giovedì 9 dicembre 2021) A quasi due anni dallo scoppio della pandemia, la quarta ondata di Covid corre in tutta Europa. L’Italia, con circa 18mila nuovi positivi ieri 8 dicembre, è fra i paesi che stanno reggendo meglio l’urto dei virus, rafforzato dalla variante Omicron arrivata dall’Africa australe. Germania e Francia La Germania registra più di 70mila nuovi casi di Covid al giorno. Il bollettino dell’Istituto Robert Koch ha segnalato 70.611 contagi e altri 465 decessi ieri 8 dicembre. L’incidenza media settimanale è di 422,3 casi ogni 100ila abitanti, con 351.148 contagi accertati negli ultimi sette giorni. I casi attivi sono poco meno di un milione. In Francia ieri nuovo record giornaliero di infezioni dal novembre 2020, ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 9 dicembre 2021) A quasi due anni dallo scoppio della pandemia, ladicorre in tutta Europa. L’Italia, con circa 18mila nuovi positivi ieri 8 dicembre, è fra i paesi che stanno reggendo meglio l’urto dei, rafforzatovariante Omicron arrivata dall’Africa australe.Laregistra più di 70mila nuovi casi dial giorno. Il bollettino dell’Istituto Robert Koch ha segnalato 70.611 contagi e altri 465 decessi ieri 8 dicembre. L’incidenza media settimanale è di 422,3 casi ogni 100ila abitanti, con 351.148 contagi accertati negli ultimi sette giorni. I casi attivi sono poco meno di un milione. Inieri nuovo record giornaliero di infezioni dal novembre 2020, ...

