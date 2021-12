Covid, cresce la preoccupazione in Europa. Francia sopra 60mila casi. Gb: allerta Omicron (Di giovedì 9 dicembre 2021) Roma, 9 dicembre 2021 - La Francia ha registrato oggi un nuovo record giornaliero di infezioni Covid da novembre 2020, con 61.340 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Secondo l'Agenzia francese per la ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021) Roma, 9 dicembre 2021 - Laha registrato oggi un nuovo record giornaliero di infezionida novembre 2020, con 61.340 nuovinelle ultime 24 ore. Secondo l'Agenzia francese per la ...

Advertising

HuffPostItalia : Un Paese vulnerabile, in cui cresce l'irrazionalità: per 3 milioni di italiani Covid non esiste - Rita06297204 : Vaccini, contro la terza dose cresce il popolo dei No booster. «Ma non chiamateli No vax» - Open… - himeralive : Covid Sicilia bollettino settimanale: cresce l'incidenza soprattutto tra i giovani, ma aumentano anche prime e terz… - Tigre_E632 : RT @LaPrimaManina: La curva dei ricoverati in Terapia intensiva a causa del #Covid segue due linee opposte: da una parte cresce ancora del… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Covid. In Sicilia cresce l'incidenza tra i ragazzi ma aumentano i vaccini) è stato pubblicato s… -