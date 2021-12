Covid, “così alcuni no vax ricoverati tentano di strappare le mascherine o le tute al personale” (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ci sono quelli che si pentono e quelli che, una volta ricoverati anche in gravi condizioni, aggrediscono verbalmente i medici come per esempio avvenuto all’ospedale di Bergamo. Ma oggi il Corriere della Sera racconta anche di pazienti, ricoverati ma non gravissimi, che a Firenze hanno cercato di tirare via la mascherina al personale sanitario o di strappare loro la tuta. Vittorio Pavoni, primario all’ospedale Santa Maria Annunziata di Firenze, offre un quadro sconfortante dei ricoverati. Come il paziente che con il casco dell’ossigeno in test, guarda l’infermiera che si avvicina con una siringa per un’iniezione e le chiede: Non mi darà mica il vaccino? Non ci provi neanche”. I medici e gli infermieri sono costretti ad affrontare l’ignoranza, a volte l’ostinazione e anche di chi rifiuta di essere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ci sono quelli che si pentono e quelli che, una voltaanche in gravi condizioni, aggrediscono verbalmente i medici come per esempio avvenuto all’ospedale di Bergamo. Ma oggi il Corriere della Sera racconta anche di pazienti,ma non gravissimi, che a Firenze hanno cercato di tirare via la mascherina alsanitario o diloro la tuta. Vittorio Pavoni, primario all’ospedale Santa Maria Annunziata di Firenze, offre un quadro sconfortante dei. Come il paziente che con il casco dell’ossigeno in test, guarda l’infermiera che si avvicina con una siringa per un’iniezione e le chiede: Non mi darà mica il vaccino? Non ci provi neanche”. I medici e gli infermieri sono costretti ad affrontare l’ignoranza, a volte l’ostinazione e anche di chi rifiuta di essere ...

