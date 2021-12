Covid: Conference League, Uefa conferma rinvio Tottenham - Rennes (Di giovedì 9 dicembre 2021) La Uefa ha confermato che la partita di Conference League del Tottenham con il Rennes prevista oggi è stata sospesa dopo un focolaio di coronavirus tra gli Spurs. Il Tottenham aveva annunciato ieri ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 9 dicembre 2021) Lahato che la partita didelcon ilprevista oggi è stata sospesa dopo un focolaio di coronavirus tra gli Spurs. Ilaveva annunciato ieri ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA CONFERENCE LEAGUE, RINVIATA TOTTENHAM-RENNES OTTO POSITIVI AL COVID-19 NEL GRUPPO DEGLI INGLESI #SkyUECL… - DiMarzio : #ConferenceLeague | Rinviata la gara del #Tottenham contro il #Rennes - Agenzia_Ansa : La partita di domani fra Tottenham e Rennes, valida per la fase a gironi della Conference League, è stata rinviata… - JohSogos : RT @capuanogio: La #Uefa conferma il rinvio per #Covid della sfida #TottenhamRennes di Conference League. Di per sé sarebbe una cosa più ch… - capuanogio : La #Uefa conferma il rinvio per #Covid della sfida #TottenhamRennes di Conference League. Di per sé sarebbe una cos… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Conference Covid: Conference League, Uefa conferma rinvio Tottenham - Rennes La Uefa ha confermato che la partita di Conference league del Tottenham con il Rennes prevista oggi è stata sospesa dopo un focolaio di ...e membri dello staff erano risultati positivi al Covid - 19 nel ...

Tottenham, è allarme rosso. Chiuso il centro sportivo, salta il Brighton? ... Tottenham - Rennes di Conference League è stata rinviata e dopo l'escalation del focolaio ...otto giocatori che non si sono allenati prima della sfida e che si deduce possano essere positivi al Covid ...

Covid: Conference League; rinviata Tottenham-Rennes ANSA Nuova Europa Tottenham-Rennes, vittoria diplomatica per Conte: non si gioca Dopo i numerosi casi di Covid che hanno colpito la squadra inglese, Tottenham-Rennes verrà rinviata. La conferma è arrivata da Sky Sports, che cita fonti Uefa. La sfida di Conference League si sarebbe ...

Tottenham-Rennes rinviata, come funziona con le scommesse? Cosa dice il regolamento dei book Cosa succede per gli scommettitori? La partita, decisiva per le sorti degli Spurs in Conference League, non si giocherà stasera alle 21:00 come previsto e apre anche nuovi scenari nel mondo delle scom ...

La Uefa ha confermato che la partita dileague del Tottenham con il Rennes prevista oggi è stata sospesa dopo un focolaio di ...e membri dello staff erano risultati positivi al- 19 nel ...... Tottenham - Rennes diLeague è stata rinviata e dopo l'escalation del focolaio ...otto giocatori che non si sono allenati prima della sfida e che si deduce possano essere positivi al...Dopo i numerosi casi di Covid che hanno colpito la squadra inglese, Tottenham-Rennes verrà rinviata. La conferma è arrivata da Sky Sports, che cita fonti Uefa. La sfida di Conference League si sarebbe ...Cosa succede per gli scommettitori? La partita, decisiva per le sorti degli Spurs in Conference League, non si giocherà stasera alle 21:00 come previsto e apre anche nuovi scenari nel mondo delle scom ...