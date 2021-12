Covid: Cdm, +1,85 mld acquisti vaccini e farmaci, 50 mln per straordinari forze ordine (Di giovedì 9 dicembre 2021) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro dell'economia e delle finanze Daniele Franco, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti finanziarie e fiscali. In particolare, per l'anno 2021 è incrementata di 1,4 miliardi l'autorizzazione di spesa concessa al Gestore dell'Infrastruttura Ferroviaria nazionale a copertura degli investimenti per la rete tradizionale. Viene inoltre aumentato di 1,85 miliardi per il 2021 il fondo per l'acquisto di vaccini e dei farmaci per la prevenzione e la cura del Covid-19". E' quanto conferma da nota diramata da Palazzo Chigi dopo il Cdm di questo pomeriggio. "Per consentire fino al 31 dicembre 2021 lo svolgimento delle attività di pubblica sicurezza da parte delle forze di Polizia e delle ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro dell'economia e delle finanze Daniele Franco, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti finanziarie e fiscali. In particolare, per l'anno 2021 è incrementata di 1,4 miliardi l'autorizzazione di spesa concessa al Gestore dell'Infrastruttura Ferroviaria nazionale a copertura degli investimenti per la rete tradizionale. Viene inoltre aumentato di 1,85 miliardi per il 2021 il fondo per l'acquisto die deiper la prevenzione e la cura del-19". E' quanto conferma da nota diramata da Palazzo Chigi dopo il Cdm di questo pomeriggio. "Per consentire fino al 31 dicembre 2021 lo svolgimento delle attività di pubblica sicurezza da parte delledi Polizia e delle ...

Advertising

ivic00633480 : RT @dottorbarbieri: ???? #CDM ODIERNO HA APPROVATO NUOVO DL Ok al DL con misure finanziarie urgenti recante anticipi di spesa per il 2021. I… - Mslauria77 : RT @dottorbarbieri: ???? #CDM ODIERNO HA APPROVATO NUOVO DL Ok al DL con misure finanziarie urgenti recante anticipi di spesa per il 2021. I… - lametabasta : RT @dottorbarbieri: ???? #CDM ODIERNO HA APPROVATO NUOVO DL Ok al DL con misure finanziarie urgenti recante anticipi di spesa per il 2021. I… - Marilen11936584 : RT @dottorbarbieri: ???? #CDM ODIERNO HA APPROVATO NUOVO DL Ok al DL con misure finanziarie urgenti recante anticipi di spesa per il 2021. I… - rikercommander : RT @dottorbarbieri: ???? #CDM ODIERNO HA APPROVATO NUOVO DL Ok al DL con misure finanziarie urgenti recante anticipi di spesa per il 2021. I… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Cdm Nuovo decreto: dal governo 3,3 miliardi, oltre la metà per vaccini. E nel 2022 arrivano 3,8 miliardi contro il caro - bollette ... a cui si aggiungono 500 milioni dal tesoretto fiscale e altri 300 secondo l'intesa già siglata in Cdm). Cartelle esattoriali: contributi Covid anche agli inadempienti I contributi a fondo perduto ...

CdM: via libera al decreto sul Fisco Il decreto ha un valore pari a 3 miliardi di euro, di cui 1,85 saranno destinati all'acquisto di vaccini e farmaci contro il Covid - 19. 1,4 miliardi, invece, saranno utilizzati per aumentare i ...

Covid: Cdm, +1,85 mld acquisti vaccini e farmaci, 50 mln per straordinari forze ordine Roma, 9 dic. "Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro dell'economia e delle finanze Daniele Franco, ha approvato un de ...

Cdm approva il decreto con fondi da 3,2 miliardi: ipotesi 1 mld per caro bollette Questo 'tesoretto', viene riferito, potrà essere impiegato anche per il fondo di contrasto al caro bollette ma ancora, riferisce un ministro, "i fondi non ...

... a cui si aggiungono 500 milioni dal tesoretto fiscale e altri 300 secondo l'intesa già siglata in). Cartelle esattoriali: contributianche agli inadempienti I contributi a fondo perduto ...Il decreto ha un valore pari a 3 miliardi di euro, di cui 1,85 saranno destinati all'acquisto di vaccini e farmaci contro il- 19. 1,4 miliardi, invece, saranno utilizzati per aumentare i ...Roma, 9 dic. "Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro dell'economia e delle finanze Daniele Franco, ha approvato un de ...Questo 'tesoretto', viene riferito, potrà essere impiegato anche per il fondo di contrasto al caro bollette ma ancora, riferisce un ministro, "i fondi non ...