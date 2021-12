Covid: cardiologi Sic, 'dati rassicurati su rischi miocarditi da vaccino' (Di giovedì 9 dicembre 2021) Roma, 9 dic. (Adnkronos Salute) - I dati sui pericoli di miocarditi per chi si vaccina contro il Covid "sono rassicuranti". E il rapporto rischio-beneficio "resta sempre favorevole all'immunizzazione dal virus pandemico". Parola degli specialisti della Società italiana di cardiologia (Sic), riuniti oggi per la conferenza stampa di presentazione dell'82esimo congresso nazionale che si apre oggi a Roma, in presenza e da remoto, per chiudersi il 12 dicembre. "C'è stata una grande attenzione mediatica in questi giorni per il rischio di miocarditi e pericarditi dopo il vaccino anti Covid con mRna. I dati però sono rassicuranti. E' appena uscito uno studio su 'Circulation', che dimostra che, negli Stati Uniti, i soggetti che ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021) Roma, 9 dic. (Adnkronos Salute) - Isui pericoli diper chi si vaccina contro il"sono rassicuranti". E il rapportoo-beneficio "resta sempre favorevole all'immunizzazione dal virus pandemico". Parola degli specialisti della Società italiana dia (Sic), riuniti oggi per la conferenza stampa di presentazione dell'82esimo congresso nazionale che si apre oggi a Roma, in presenza e da remoto, per chiudersi il 12 dicembre. "C'è stata una grande attenzione mediatica in questi giorni per ilo die pericarditi dopo ilanticon mRna. Iperò sono rassicuranti. E' appena uscito uno studio su 'Circulation', che dimostra che, negli Stati Uniti, i soggetti che ...

