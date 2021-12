Covid, aumentano ancora pazienti non vaccinati in terapia intensiva: +32% in 15 giorni (Di giovedì 9 dicembre 2021) Secondo i dati dell'ultima rilevazione del network degli ospedali sentinella di Fiaso, la Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere, nelle ultime due settimane continuano a diminuire i pazienti vaccinati in rianimazione: -33%. Tra i ricoverati in gravi condizioni non ci sono soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da meno di 4 mesi. Negli ultimi 7 giorni incremento complessivo delle ospedalizzazioni per Covid, pari al 10,1% Leggi su tg24.sky (Di giovedì 9 dicembre 2021) Secondo i dati dell'ultima rilevazione del network degli ospedali sentinella di Fiaso, la Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere, nelle ultime due settimane continuano a diminuire iin rianimazione: -33%. Tra i ricoverati in gravi condizioni non ci sono soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da meno di 4 mesi. Negli ultimi 7incremento complessivo delle ospedalizzazioni per, pari al 10,1%

