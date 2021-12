Covid all’ospedale Ruggi: le precisazioni della direzione generale (Di giovedì 9 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – È un comunicato a firmati dal direttore generale dell’azienda ospedaliera universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona a fare chiarezza sulle notizie diffuse in merito alla presenza di un medico positivo pressoIl reparto di cardiologia della stessa azienda ospedaliera. Nella nota si conferma che tra i propri dipendenti risultano positivi un Dirigente medico Cardiologo (in possesso di certificato di esenzione dall’obbligo vaccinale), che pertanto non effettua interventi chirurgici, e 3 operatori del comparto afferenti ad altro reparto. L’ospedale ha precisato che vengono costantemente effettuati tamponi molecolari sui dipendenti da parte della Sorveglianza Sanitaria che assicura l’offerta attiva della somministrazione ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 9 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – È un comunicato a firmati dal direttoredell’azienda ospedaliera universitaria San Giovanni di Dio ed’Aragona a fare chiarezza sulle notizie diffuse in merito alla presenza di un medico positivo pressoIl reparto di cardiologiastessa azienda ospedaliera. Nella nota si conferma che tra i propri dipendenti risultano positivi un Dirigente medico Cardiologo (in possesso di certificato di esenzione dall’obbligo vaccinale), che pertanto non effettua interventi chirurgici, e 3 operatori del comparto afferenti ad altro reparto. L’ospedale ha precisato che vengono costantemente effettuati tamponi molecolari sui dipendenti da parteSorveglianza Sanitaria che assicura l’offerta attivasomministrazione ...

