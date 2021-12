Covid - 19, così stiamo assistendo all'apocalisse dell'infanzia (Di giovedì 9 dicembre 2021) Un'apocalisse senza precedenti. Il Covid - 19 è 'la più grande crisi globale per i bambini nei nostri 75 anni di storia' Il rapporto dell'Unicef Secondo un rapporto lanciato oggi dall'Unicef, l'... Leggi su globalist (Di giovedì 9 dicembre 2021) Un'senza precedenti. Il- 19 è 'la più grande crisi globale per i bambini nei nostri 75 anni di storia' Il rapporto'Unicef Secondo un rapporto lanciato oggi dall'Unicef, l'...

Eurosport_IT : 'Adesso abbiamo paura, tutti abbiamo delle famiglie a casa' ?? Il Tottenham è arrivato a 13 casi positivi tra calci… - Agenzia_Ansa : 'L'introduzione anticipata del Super Green pass è stata fatta per prevenire scenari peggiori. Ma non chiuderà più n… - borghi_claudio : Era meglio se non leggevo l'autorizzazione AIFA per il vaccino covid per bambini. MA CHE DIAMINE VUOL DIRE? Nessun… - Mario16081972 : @Cartabellotta parlo' cosi',quello che fa' finta di nulla.. - 627Troll : @aspettaaspetta @Arturo35139493 I medici e infermieri sono le categorie professionali che hanno avuto più morti di… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid così Turismo organizzato al collasso: a rischio 13 mila imprese e 86 mila posti ... ma la Cig Covid è in scadenza a fine dicembre. "Senza estensione - spiegano - sono già a rischio ... Non è stato così: in un anno di perdite superiori al 2020 a causa delle restrizioni ai viaggi ...

Bollettino Covid di oggi 9 dicembre 2021: 12.527 contagi e 79 morti. Tasso di positività sale al 4% I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 89 (+7 rispetto a ieri), 892 quelli negli altri reparti Covid (+56). Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: ...

Variante Omicron, BioNTech-Pfizer assicura: protetti dai vaccini. La risposta a Moderna e l'annuncio delle novità ilmattino.it ... ma la Cigè in scadenza a fine dicembre. "Senza estensione - spiegano - sono già a rischio ... Non è stato: in un anno di perdite superiori al 2020 a causa delle restrizioni ai viaggi ...I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 89 (+7 rispetto a ieri), 892 quelli negli altri reparti(+56). Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sonodistribuiti: ...