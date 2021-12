Covid | 12 527 nuovi casi e 79 decessi

Leggi su ildenaro

ROMA (ITALPRESS) – Calano iin Italia. Dai quasi 18 mila di ieri si scende ai 12.527 di oggi, ma con un numero inferiore di tamponi processati, 312.828, che fa schizzare il tasso di positività al 4%. Isono 79 (-7). I guariti sono 7.098. In aumento gli attualmente positivi di 5.339 unità, che porta il numero totale a quota 254.553. Sul fronte ospedaliero si evidenzia l'incremento dei ricoveri nei reparti ordinari, con 6.333 degenti (+234). In salita anche le terapie intensive, 811 (+20), con 69ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 247.409 persone. Per quanto riguarda l'impatto sulle regioni il Veneto si conferma prima regione per contagi (1.928), a seguire l'Emilia-Romagna (1.656) e Lombardia (1.486).