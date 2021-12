Covid | 12 527 casi | 79 morti Burioni | III dose su Delta | dati entusiasmanti Ma Omicron resta un’incognita

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Con la varianteche non dà tregua e lache incombe, aumentano i ricoveri, l’indice di positività sale al 4% e il virus continua a imperversare seminando timore e allarme. E allora, nelle ultime 24ore il bollettino del della Protezione Civile e del ministero della Salute fotografa l’istantanea del momento: da ieri sono 12.572 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia. E, purtroppo, si registrano anche altri 79. I tamponi che gli operatori hanno processato sono 312.828, registrando un tasso di positività che sale al 4% (in aumento rispetto al 3,2% di ieri)., meno contagi e meno vittime di ieri, ma salgono ricoveri e tasso di positività Non solo: crescono di 20 unità le terapie intensive occupate, che sono 811 in totale. Mentre il dato sui ricoverati con sintomi da ieri sono 234, per un totale di ...