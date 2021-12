“Cotto e Mangiato”: involtini di verza (senza carne) (Di giovedì 9 dicembre 2021) Tessa Gelisio, all’interno della puntata odierna di Cotto e Mangiato, la rubrica culinaria di Studio Aperto, ci ha preparato la versione vegetariana di un classico della cucina del nord Italia. Ecco gli involtini di verza. Cotti e mangiati! Ingredienti 8 foglie di verza, 250 g patate, sale, pepe, 5 cucchiai di pecorino grattugiato, un uovo, cubetti di formaggio filante, pecorino grattugiato Procedimento Priviamo 8 foglie di verza della parte finale, quella dura. Le sbollentiamo in acqua per 2 minuti. Lessiamo 250 g patate, quindi le schiacciamo e le condiamo con sale, pepe, 5 cucchiai di pecorino grattugiato. Aggiungiamo un uovo e lavoriamo fino ad ottenere un composto omogeneo. Su ogni foglia di verza mettiamo 1-2 cucchiai di composto di patate e, a piacere, dei ... Leggi su fattidigossip (Di giovedì 9 dicembre 2021) Tessa Gelisio, all’interno della puntata odierna di, la rubrica culinaria di Studio Aperto, ci ha preparato la versione vegetariana di un classico della cucina del nord Italia. Ecco glidi. Cotti e mangiati! Ingredienti 8 foglie di, 250 g patate, sale, pepe, 5 cucchiai di pecorino grattugiato, un uovo, cubetti di formaggio filante, pecorino grattugiato Procedimento Priviamo 8 foglie didella parte finale, quella dura. Le sbollentiamo in acqua per 2 minuti. Lessiamo 250 g patate, quindi le schiacciamo e le condiamo con sale, pepe, 5 cucchiai di pecorino grattugiato. Aggiungiamo un uovo e lavoriamo fino ad ottenere un composto omogeneo. Su ogni foglia dimettiamo 1-2 cucchiai di composto di patate e, a piacere, dei ...

